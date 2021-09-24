Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."