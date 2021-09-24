Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ybI6sjBCar
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