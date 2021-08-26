Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 5 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT’in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediliyor.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." denildi.
TSK ve MİT’in koordineli çalışmalarıyla teröristlere darbe vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 5 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek! pic.twitter.com/z69WxcJ3GQ
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