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Gündem
TRT Haber 02.02.2024 10:45

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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