13 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 13 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklamaya göre, 2 adet kanser ilacı, 1 adet acil antihipertansif, 2 adet antibiyotik, 2 adet romatolojik hastalık, 1 adet psikiyatri, 1 adet astım, 1 adet KOAH, 1 adet antibakteriyel ve 1 adet antiviral ilacı olmak üzere 11"i yerli üretim olmak üzere toplam 13 ilaç geri ödeme listesine eklendi.