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Gündem
TRT Haber 10.11.2024 13:35

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Azim ve kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele kesintisiz şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

 

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