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Gündem
TRT Haber 10.11.2024 10:30

10 Kasım mesajları: Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Kasım dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 86'ncı yılında saygıyla anıyoruz" dedi.

10 Kasım mesajları: Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş,mesajında, "Milli Mücadele'nin, bağımsız ve güçlü Türkiye idealinin öncüsü Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını yâd ediyoruz." dedi

"Onun şahsında istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize rahmet diliyoruz."ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ediyoruz." dedi.

 

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, özel bir video paylaştı.

Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. yılında rahmet ve saygıyla yâd ediyorum." dedi.

 

 

"Atalarımızdan bizlere miras kalan milli mücadele ruhuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye’nin bağımsız çizgisini ve ilkeli duruşunu temsil eden dış politika vizyonumuzu sürdürüyor, atalarımızdan bizlere miras kalan milli mücadele ruhuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." mesajını paylaştı.

 

 

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da 10 Kasım mesajında; "Atatürk'ün Özgür bağımsız ve Egemen bir Türkiye inşa etme hedefi, bugün de asil milletimize güç veriyor." ifadesini kullandı.  

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Mustafa Kemal Atatürk Numan Kurtulmuş Ali Yerlikaya İbrahim Kalın Hakan Fidan TBMM 10 Kasım
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