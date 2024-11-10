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Gündem
TRT Haber 10.11.2024 10:34

TBMM'de yoğun mesai sürecek: İşte gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda da 4 bakanlığın bütçesi görüşülecek...

TBMM'de yoğun mesai sürecek: İşte gündem başlıkları...

Yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, 2025 yılı bütçesi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun mesai yeni haftada da sürecek.

Meclis Genel Kurulu'nda yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Boşanma davalarına yönelik düzenleme

Düzenlemeyle, boşanma davası reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulamamışsa yeniden dava açmak için gereken süre kısalacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda bu süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Casusluk eylemlerine verilen cezalar da yeniden düzenlenecek. Bu tür suçlarla daha etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı düzenlemeyle, başka devletler lehine suç işleyenler hem casusluktan hem de işledikleri suçlardan ceza alacak.

Teklifle ayrıca, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenleniyor.

TBMM'de bütçe maratonu

Meclis'te bütçe mesaisi yeni haftada da devam edecek.

Hafta boyunca Ticaret, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik,Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. 

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