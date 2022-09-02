Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Pençe-Kilit ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları
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