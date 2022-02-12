Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ile Sincar bölgelerinde tespit edilen toplam 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sincar bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların etkili şekilde devam edeceği kaydedildi.
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