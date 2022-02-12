Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Sincar bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, kararlılıkla sürdürülen operasyonların etkili şekilde devam edeceği kaydedildi.