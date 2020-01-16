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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi16 Ocak 2020 Perşembe 08:52 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 08:58
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde hava destekli operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, operasyonlara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
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