Gündem
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi07 Ekim 2019 Pazartesi 21:56 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:08
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika ırak'ın kuzeyinde terörist Irak