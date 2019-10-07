ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından YPG/PKK'lı teröristler paniğe kapıldı.

Sivil kıyafetlerle Türkiye'yi zor durumda bırakmak istiyorlar

Teröristler kamuflajlarını çıkardı, sivil kıyafet giydi. Kendilerine sivil süsü verdi. Amaç, Türkiye'yi uluslararası arenada sivilleri vuruyor algısı ile zor duruma düşürme çabası.

Teröristlerin bu taktikleri Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında da görülmüştü.

Afrin'de sivil kıyafetli teröristler top atışı hazırlık yapıyor. Türkiye tarafını hedef alıyorlar, bombalıyorlar. Terör örgütü, şehir merkezinden çıkışları kapatıp sivilleri bölgede tutmak istedi.

Sosyal medyadan kara propagadanaya devam

TSK’nın sivil hassasiyeti bilndiği için Mehmetçiğin harekete geçmesi bu şekilde engellenmeye çalışıldı.

Afrin'de teslim olan ya da yaralı olarak ele geçirilen silahlı teröristlerin hemen hemen hepsisivil kıyafetliydi.

Sadece bu da değil. Teröristler Afrin’de çocukları da zorla silah altına almaya çalışmışlardı. Örgüt Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatları'nda sosyal medyadan da kara propagandasını sürdürmüştü.

Afrin’de olmayanlar sanki orada yaşanmış gibi dolaşıma sokuldu.

Örneğin, "Suriyeli muhalifler Hizbullah timini ele geçirdi" haberinin bu görseli "Afrin'de Türk askerleri esir alındı" diye paylaşıldı.

Esed'in fosfor bombalarıyla katlettiği siviller sanki Afrin’de hayatını kaybetmiş gibi gösterilmeye de çalışıldı.

Kaynak: TRT Haber

