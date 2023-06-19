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Gündem
TRT Haber 19.06.2023 16:06

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılık sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda ele geçirilenler arasında, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 180 adet 5,56 mm mermi, 1 adet RPG-7 mühimmatı, 1 adet silah üstü gece görüş dürbünü, fotoğraf makinesi ve muhtelif yaşam malzemesi yer aldı.

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Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele
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