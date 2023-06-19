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TRT Haber 19.06.2023 15:43

AK Parti MKYK toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, yerel seçim ve kongre hazırlıklarının yanı sıra iç ve dış gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı başladı.

Seçimlerin ardından ilk kez yapılacak toplantıda 14 ve 28 Mayıs'ta alınan seçim sonuçları değerlendirilecek, kongre ve yerel seçim hazırlıkları ele alınacak. Bu kapsamda, Seçim İşleri ile Mali ve İdari İşler Başkanlığı'nın sunum yapması bekleniyor.

Meclis çalışmalarının da gözden geçirileceği toplantıda, bir diğer gündem maddesi yeni anayasa çalışmaları olacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

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