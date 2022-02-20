Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.