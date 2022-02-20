Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek. pic.twitter.com/bs8AzZHsGD
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