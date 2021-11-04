Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.