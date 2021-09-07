Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.
Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2021
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! #MSB #TSK pic.twitter.com/ydbuhjj9Di
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Delta varyantı hamileleri ağır etkiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz