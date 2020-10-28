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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik opersayonlar kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:58
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