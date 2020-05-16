Hava harekatıyla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptı. Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 terörist tespit edildi. Düzenlenen hava harekatlarıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.