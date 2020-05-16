Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Hava harekatıyla ilgili açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptı. Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 terörist tespit edildi. Düzenlenen hava harekatlarıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/57umkON8wh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2020
Etiketler: son dakika msb operasyonSon Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 13:30
Son Haberler
- 13:44
- 13:38
- 13:37
- 13:38
- 13:17
Sıradaki Haber
Gıdada tağşişe ağır ceza geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz