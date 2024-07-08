Irak'ın kuzeyinde 2 bin 300 adet doçka mühimmatı ele geçirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki bir sığınakta 2 bin 300 adet mühimmat ele geçirildiğini duyurdu:
"PKK’lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet doçka mühimmatı ele geçirildi."
Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
July 8, 2024