Irak'ın kuzeyinde 2 bin 300 adet doçka mühimmatı ele geçirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki bir sığınakta 2 bin 300 adet mühimmat ele geçirildiğini duyurdu:

"PKK’lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet doçka mühimmatı ele geçirildi."

Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.