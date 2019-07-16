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Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu
16 Temmuz 2019 Salı 08:06 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 08:10
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir asker şehit oldu.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker ağır yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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