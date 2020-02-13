Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığındna yapılan açıklamaya göre kararlı operasyonlar sonucu teröristler teslim olmaya devam ediyor.

Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Şırnak ve Şanlıurfa hudut karakollarına teslim oldu.