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Irak'ın kuzeyi ve Suriye'den kaçan PKK'lı 3 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
MSB, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha hudut karakollarına teslim olduğu bilgisini paylaştı.
Terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığındna yapılan açıklamaya göre kararlı operasyonlar sonucu teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist Şırnak ve Şanlıurfa hudut karakollarına teslim oldu.
Etiketler: son dakika msb PKK ypg terör örgütünde çözülme sürüyorSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 10:27
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