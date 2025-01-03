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Gündem
TRT Haber 03.01.2025 14:18

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Irakın Kuzeyi Suriye Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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