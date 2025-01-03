Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.