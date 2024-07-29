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Gündem
TRT Haber 29.07.2024 13:54

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!"

 

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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