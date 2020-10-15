Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak ile Türkiye arasındaki uçak seferleri yeniden başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak yönetimi, bu ayın başında durdurulan Türkiye ile uçak seferlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını açıkladı.
Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Irak ile Türkiye arasında uçuşlar bugünden itibaren yeniden başlatıldı" denildi.
Açıklamada, iki ülke arasında haftada 7 uçuş gerçekleştirileceği kaydedildi.
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar 1 Ekim'de durdurulmuştu.
Uçuşların neden durdurulduğuna ilişkin Irak tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
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