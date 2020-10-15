Uzmanların kaygısı verilere yansıdı. İstanbul'da vaka sayısı son bir ayda yüzde 50 arttı. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yaz aylarında memleketlerine gidenlerin dönmesi ile birlikte İstanbul’da vaka artışının da tırmanmasının beklenen bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

"İstanbul'da vatandaş tedbirlerini artırmalı"

Kayıpmaz vaka artışının İstanbul'da nasıl önleneceği sorusuna da yanıt verdi: “İstanbul’da filyasyon ile temaslıların takibi ile bu vaka sayılarının kısa sürede kontrol altına alınacağı bellidir ama bunda sadece Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemler yetmez vatandaşlarımızın da alacağı tedbirlerle bu vaka sayısının kontrolüne katkı sunmaları lazım.”



Ankara'da ise göstergeler olumlu… Kısa bir süre önce salgının yükselişe geçtiği Başkent'te alınan tedbirler sonuç verdi. Vaka sayısı 1 ayda yüzde 60 azaldı.

Ankara'da filyasyon-vatandaş işbirliği başarı getirdi

Kayıpmaz bu durumu da şöyle yorumladı: “Ankara’daki azalmada filyasyon ekiplerinin gece yarılarına kadar yapmış olduğu saha çalışması son derece önemli… Salgının izini sürdüler. Vatandaşlarımızın da tedbirlere uyumu artırmasıyla geçtiğimiz hafta itibariyle 1 ay öncesine göre vaka sayılarında düşüş gerçekleşti.”

Ancak hem Ankara hem de vaka sayısı azalan diğer illerde tehlike geçmiş değil.

Uzmanlar tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalınması konusunda uyarıyor.

