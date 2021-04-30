Kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yanı sıra Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanları kurul üyesi olarak belirlendi.

Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili de kurul üyesi olacak. Kurulun sekreterya hizmetlerini ise Adalet Bakanlığı üstlenecek.

Kurul Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 6 ayda bir toplanacak

İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu 6 ayda bir toplanacak. İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurum temsilcileri de toplantılara davet edilecek.

Eylem Planı'na ilişkin Adalet Bakanlığı'nın hazırlayacağı yıllık uygulama raporunun sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

Yıllık uygulama raporu Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacak.