Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.03.2024 13:00

İnce'den CHP'ye DEM tepkisi: Atatürk'ün böyle partisi mi olur?

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce Mersin'deki CHP-DEM Parti ittifakını hatırlattı, CHP'ye tepki gösterdi. İnce, "Atatürk'ün partisiyim" diyor, her gün Dem'lenmekten geri durmuyor" dedi. Muharrem İnce, CHP'ye yönelik "Atatürk'ün böyle partisi mi olur?" eleştirisi yaptı.

Mersin'de konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi "Bir de muhalefet var evlere şenlik. 'Atatürk'ün partisiyim' diyor, Şeyh Sait'e hain diyemiyor, 'Atatürk'ün partisiyim' diyor her gün Dem'lenmekten geri durmuyor, böyle Atatürk'ün partisi mi olur? Atatürkçü bizleriz" sözleriyle eleştirdi.

İnce'nin gündeminde yerel seçimler, hedefinde CHP-DEM Parti ittifakı vardı. İki partinin bazı seçim bölgelerinde gizli ittifak yaptığını söyledi.

"6'lı masa boylarının ölçüsünü aldı"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 2023'teki Cumhurbaşkanı seçimlerini hatırlattı. 6'lı masayı eleştirdi.

İnce, "10 ay önce hep şunu söyleniyordu, 'Seçimleri alıyoruz. %60 ile kazanıyoruz, Muharrem İnce sen engel olma kenara çekil', 'Yapmayın, etmeyin böyle bir durum yok, %60 yok kandırıyorsunuz milleti' dediğimde bana baskı kuruyorlardı, tehditler yapıyorlardı. 'İyi çekiliyorum o zaman' dedim ki çekildim gördük boyunun ölçüsünü aldılar şimdi de aynı numarayı yapıyorlar" dedi.

ETİKETLER
CHP Muharrem İnce Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
CHP'de 'para kuleleri' soruşturması derinleşiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Bakan Bayraktar: Hedefimiz 2035'de 7,2 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmak
15:37
Kadir İnanır'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor
15:31
Yurdun doğusu için kar ve sağanak uyarısı
15:29
BM: Gazze'nin kuzeyinde insani desteğe duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı
15:24
Gabar Dağı bölgesi 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
15:19
İrlanda: İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesi kabul edilemez
Filistinli kız çocuğu Nur, yetersiz beslenme sebebiyle ölümün pençesinde
Filistinli kız çocuğu Nur, yetersiz beslenme sebebiyle ölümün pençesinde
FOTO FOKUS
CHP'li Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan sözlerine tepki
CHP'li Zeydan Karalar'ın ülkücüleri hedef alan sözlerine tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ