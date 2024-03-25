İnce'den CHP'ye DEM tepkisi: Atatürk'ün böyle partisi mi olur?

Mersin'de konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi "Bir de muhalefet var evlere şenlik. 'Atatürk'ün partisiyim' diyor, Şeyh Sait'e hain diyemiyor, 'Atatürk'ün partisiyim' diyor her gün Dem'lenmekten geri durmuyor, böyle Atatürk'ün partisi mi olur? Atatürkçü bizleriz" sözleriyle eleştirdi.

İnce'nin gündeminde yerel seçimler, hedefinde CHP-DEM Parti ittifakı vardı. İki partinin bazı seçim bölgelerinde gizli ittifak yaptığını söyledi.

"6'lı masa boylarının ölçüsünü aldı"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 2023'teki Cumhurbaşkanı seçimlerini hatırlattı. 6'lı masayı eleştirdi.

İnce, "10 ay önce hep şunu söyleniyordu, 'Seçimleri alıyoruz. %60 ile kazanıyoruz, Muharrem İnce sen engel olma kenara çekil', 'Yapmayın, etmeyin böyle bir durum yok, %60 yok kandırıyorsunuz milleti' dediğimde bana baskı kuruyorlardı, tehditler yapıyorlardı. 'İyi çekiliyorum o zaman' dedim ki çekildim gördük boyunun ölçüsünü aldılar şimdi de aynı numarayı yapıyorlar" dedi.