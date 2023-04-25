İnce'den Babacan'a tepki: FETÖ'cülerin oylarını istemiyorum

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir sosyal medya kanalında yaptığı "İnce ikinci tura kalırsa İnce’ye oy vermem" açıklamalarına tepki gösterdi.

Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

"Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır." dedi.

FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğini daha önce de söylediğini belirtti.

İnce, "Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.