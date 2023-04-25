Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İstiklaline aşık milletimizin yazdığı büyük bir destan olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istikbalimiz uğrunda mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum."