Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İnce: Altılı masadan demokrat çıkmaz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına değindi, "Altılı masadan demokrat çıkmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'ın Didim ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
İnce, burada yaptığı konuşmada altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Altılı masadan demokrat valla çıkmaz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceklermiş. Bu ne demek? Parlamentonun güçlenmesi demek. Milletvekilinin güçlenmesi nasıl olur? Ön seçimle. Bundan önce ön seçim isteyen var mı yok. Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da kimi yazarsa o olacak. Aydın'da bunu size soracaklar mı sormayacaklar."
Etiketler: Muharrem İnce
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