Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Aydın'ın Didim ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İnce, burada yaptığı konuşmada altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Altılı masadan demokrat valla çıkmaz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceklermiş. Bu ne demek? Parlamentonun güçlenmesi demek. Milletvekilinin güçlenmesi nasıl olur? Ön seçimle. Bundan önce ön seçim isteyen var mı yok. Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın’da kimi yazarsa o olacak. Aydın'da bunu size soracaklar mı sormayacaklar."