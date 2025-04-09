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Gündem
AA 09.04.2025 16:16

"İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda hukukçu olmadığı" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda hukukçu olmadığı, komisyonun iş hukuku alanında çalışan bir iktisatçı, bir onkoloji uzmanı ve bir konservatuvar hocasından oluştuğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden komisyonda hukukçu olmadığı" iddiası yalanlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi tarafından 28 kişiye ait diplomanın iptaline ilişkin 18 Mart'ta alınan kararın, iddialara konu olan komisyonda değil, üniversitenin yönetim kurulu tarafından "oy birliğiyle" alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddialara konu komisyon, kamuda zaten prosedür gereği olan inceleme komisyonudur. Bu komisyonun diplomayla ilgili iptal kararı vermesi kesinlikle söz konusu değildir. Kararın çıktığı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında ise idare hukukçularından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve yine idare hukukçusu olan Genel Sekreterin yanı sıra fakülte dekanlarından oluşan 20 profesör yer almıştır. Dolayısıyla iptal kararı veren kurulda 'hukukçu olmadığına' yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialardır."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Ekrem İmamoğlu
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