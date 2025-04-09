Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Türkiye'ye geliyor

Gelişmeyi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Altun, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Görüşmede, Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımların ele alınması, güncel bölgesel ve küresel konularda görüşülmesi bekleniyor. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo'nun yarınki Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Altun, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na da katılmasını öngördüklerini söyledi.

Fahrettin Altun mesajında, ''Bu ziyaretin, güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş Endonezya ile ilişkilerimizin daha da güçlenmesine ve derinleşmesine vesile olacağına inanıyoruz'' mesajına yer verdi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Küçükcan, ''İkili görüşmeler, heyetler arası görüşmelerden sonra 5 yeni anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar savunma sanayiden eğitime, eğitimden güvenliğe, güvenlikten din alanındaki anlaşmalara kadar bir dizi anlaşmayı içeriyor. Tabi amaç iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek." diye konuştu.

İkili ilişkilerde yeni dönem: Stratejik işbirliği

Türkiye ile Endonezya'nın, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, MİKTA, D8 ve BM platformlarında beraber yer alan iki ülke olarak 2022'de Bali’de gerçekleştirilen G20 Zirvesi sırasında ikili ilişkileri yeni bir çerçeveye oturtmaya karar verdiğini hatırlatan Küçükcan, bu amaçla Türkiye-Endonezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurulmasına karar verildiğinin altını çizdi.

Küçükcan, Türkiye-Endonezya YDSK'nin ilk toplantısının Erdoğan’ın Endonezya ziyareti sırasında 12 Şubat'ta Bogor’da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın daha önceki Endonezya temaslarına değinen Küçükcan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 yıl sonra bu kez Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için gerçekleştirdiği ziyaret ikili ilişkilere yeni bir boyut katmıştır. Ziyareti sonrasında bir gazeteciye verdiği mülakatta Sayın Erdoğan, siyasi hayatı boyunca karşılaştığı en görkemli karşılama törenine şahitlik ettiğini, bundan sonraki siyasi hayatında da benzeri görkemle bir daha karşılanacağını tahmin etmediğini ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

Küçükcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk heyetine gösterilen sıcak karşılamanın, Endonezya tarafının Türkiye ile ilişkilere verdiği önemin bir göstergesi olarak kaydedildiğini, ikili ilişkilerin artık yüksek düzeyli stratejik bir derinliğe ulaştığı yönünde bir değerlendirme yapıldığını aktardı.

Büyükelçi Küçükcan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi doğrultusunda gerekli adımların atılmasına yönelik irade beyanının da, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin stratejik işbirliğinin önemli bir unsuru olduğunu gösterdiğini belirtti.

Her iki ülkenin bu süreçten ciddi kazanımlar elde edeceğine işaret edildiğini vurgulayan Küçükcan, ilişki alanları ve kesişen çıkar boyutları açısından bakıldığında, Türkiye ile Endonezya arasında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği’nin her iki taraf açısından da "kazan-kazan" sonucu doğuracağını kaydetti.