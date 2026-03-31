Gündem
TRT Haber 31.03.2026 13:18

İmamoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında savcı mütalaasını açıkladı. 100 sanık için tutukluluğunun devamı, 7 kişi için ise tahliye talep edildi.

İmamoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın 13'üncü duruşması devam ediyor.

İddianamede yer alan örgüt şemasında, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt elebaşı", tutuklu sanıklar Murat Ongun, Fatih Keleş ile Adem Soytekin ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız, başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ile firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun da "örgüt yöneticisi" olduğu belirtiliyor.

Savcı mütaalasında tutuklu sanıklar Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Evren Şiroğlu, Kadriye Kasapoğlu, Davut Bildik, Ali Üner ve Ebubekir Akın'ın tahliyesini talep etti.

Tutuklu 100 sanığın ise tutukluluk halinin devamı talep edildi.

Bahçeli: Orta Doğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır
