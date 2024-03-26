İmamoğlu '3 villa' iddialarını kabul etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanını eleştirmişti.

Kurum, "İmamoğlu'na Emirgan'daki 50 milyon dolarlık 3 villayı beyanında neden sakladı?" diye sordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na villaların ona ait olup olmadığını bu kez Uğur Dündar sordu. İmamoğlu, villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.

İmamoğlu, "Uğur Bey paravan şirket dedikleri İmamoğlu İnşaat. Değerine şuna buna girmeyeceğim ben yani. Hani o abartılara şunlara bunlara hani. Bir insan malı değerlensin ister o ayrı mesele. İmamoğlu İnşaat ticaret yapar alır satar. Şirket faaliyetleri olan, şirketlerde hissesi olan bir insanım. Bu zaten daha önceki beyanlarımda da var dolayısıyla orada bir değişiklik yok. Ama gizlimiz saklımız yok yani. Bizim malımız mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz, vesairemiz de İmamoğlu İnşaat üzerindedir" şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin tekrar aday gösterdiği İmamoğlu'nun "Hissem var" dediği İmamoğlu İnşaat'ın adı, CHP'ye yönelik para sayma soruşturmasında da geçiyor.

Şirketin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.