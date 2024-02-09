Açık 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.02.2024 03:19

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya taşıyan Dragon uzay aracının hava şartlarına bağlı olarak bugün öğleden sonra Florida açıklarında suya inmesi planlanıyor.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya dönüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya getiren Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

Elverişsiz hava şartlarının sebep olduğu ertelemeler nedeniyle Axiom ekibinin seyahati 18 gün ile rekora imza attı.

Bir diğer rekor da, yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu. Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atmış olacak.

Hatta hava şartları inişe elvermez ise ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemde.

Florida'nın doğu sahiline ya da Meksika Körfezi açıklarına inmesi planlanan Dragon mürettebatı gemiye alındıktan sonra ilk muayeneleri yapılacak buradan da Houston götürülecek.

Houston'da daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

13 deneye imza attı

Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü. 

ETİKETLER
Astronot Alper Gezeravcı Uzay Çalışmaları Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Programı
Sıradaki Haber
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgesi için 1 trilyon 28 milyar lira tahsis ettik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:43
Başka metrobüsün çarptığı metrobüs sürücüsü hayatını kaybetti
05:05
ABD Başkanı Joe Biden: Açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı
01:10
İstanbul'da sahilde kayalıklara düşen kişi yaralandı
01:07
Pentagon: 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesi öldürüldü veya yaralandı
00:38
Adana'da seyir halindeki tır yandı
01:08
Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de tır minibüsle çarpıştı: 3 ölü
İzmir'de tır minibüsle çarpıştı: 3 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ