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Gündem
TRT Haber 10.02.2024 09:36

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamlayarak dünyaya döndü. Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu başarıyla tamamlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon uzay kapsülü Dünya'ya döndü. Alper Gezeravcı, Florida'ya indikten sonra uçakla Houston'a geçti ve ailesiyle buluştu.

Gezeravcı'nın ailesiyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kavuşma anı... Astronotumuz Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu. Sağlık kontrollerinin ardından ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında dün okyanusa inmişti.

Uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

ETİKETLER
Alper Gezeravcı Uzay Çalışmaları Milli Uzay Programı Türkiye Uzay Ajansı Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
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