İletişim Başkanlığı, sosyal medyada "Türkiye'de koronavirüs vakalarına rastlandığı" iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gereken tüm önlemler alınıyor"

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan COVID-19 (Yeni Koronavirüs) salgınıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşları vasıtasıyla gereken bütün önlemleri almaktadır.

Salgının ülke sınırları içerisine bulaşmaması için tüm çalışmalar ve tedbirler titizlikle yürütülmektedir.

"Türkiye'de vaka görülmedi"

Elde edilen en güncel verilere göre, ülkemizde herhangi bir COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakası görülmemiştir.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Konu ile ilgili birtakım sosyal medya mecralarında yer alan, Türkiye’de COVID-19 (Yeni Koronavirüs) vakalarına rastlandığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

"Resmi kaynaklar dikkate alınmalı"

Medya kuruluşlarımızın, medya mensuplarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere resmi kaynakları dikkate almaları, bunun dışında konu ile alakalı yapılan açıklamalara ya da ortaya atılan iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur.

"Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılıyor"

Konu ile ilgili gelişmeler yetkili makamlarımızca gerek görüldüğü anda tüm kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İlgili süreç Başkanlığımızca da azami hassasiyetle takip edilmektedir.