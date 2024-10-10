İletişim Başkanlığı "Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Rehberi" hazırladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam 10 bölümden oluşan rehber, kamu kurumlarının sosyal medyayı bilinçli, etkili ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefliyor.

Karşılaşılabilecek zorluklara karşı pratik bilgiler ve stratejiler de sunan rehber, dijital iletişim faaliyetlerinde göz önünde bulundurulması gereken prensipleri ortaya koyuyor.

Rehberde, kurumsal sosyal medya kullanımında genel ilkeler, kurumsal sosyal medya hesabının güvenliğine ilişkin öneriler, kurumsal sosyal medya hesap yönetimi, etik kurallar ve hukuki sorumluluklar, sosyal medyada kriz iletişimi, dezenformasyonla mücadele ve sosyal medyada teyit, sosyal medya hesapları için önerilen örnek uygulamalar gibi konular açık ve anlaşılır bir dille ele alınıyor.

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı ve sosyal ağ kullanıcı sayılarının her geçen gün arttığı günümüz dünyasında sosyal medya, kamu kurumları için bir iletişim aracı olmanın ötesinde stratejik öneme de sahiptir.



Bu bakımdan dünya ölçeğinde yükselen bir güç hâline gelen… pic.twitter.com/KsM7vddKM8 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 10, 2024

Rehber için bir sunuş yazısı kaleme alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla tüm dünyada yoğun bir dijitalleşmenin yaşandığını, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısının arttığını belirtti.

Dünya nüfusunun yüzde 62'den fazlasının aktif bir şekilde sosyal medya mecralarını kullanarak, buralarda günde ortalama 2 saat 23 dakika geçirdiğini aktaran Altun, Türkiye'de günlük ortalama sosyal medya kullanım sürelerinin 3 saate yaklaştığına, bu tablonun sosyal medyanın devlet ve kurumlar için stratejik önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

"Kamu kurumları sosyal medyayı etkin kullanmalı"

Dünya çapında yükselen bir güç haline gelen Türkiye'nin, kalkınma ve refah yolunda attığı adımları, ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tüm kurumların dijital iletişim stratejilerini başarılı bir şekilde kullanarak anlatmasının önemine vurgu yapan Altun, şunları ifade etti:

"Kamu kurumlarımızın hizmetlerin tanıtımından kriz iletişimi yönetimine, dezenformasyonla mücadeleden vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazede sosyal medyayı etkin kullanması gerekmektedir. Bu amaçla, kamu kurumlarımızın ve ilgili çalışanların dijital medyada yürütecekleri iletişim faaliyetlerinin belirli prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan bu rehber, kamu kurumlarımızın sosyal medya mecralarını kullanırken dikkat etmeleri gereken hususları ve etkili kullanım önerilerini içermektedir."