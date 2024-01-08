İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Bültende, "Filistinliler uydurulmuş bir topluluktur, Filistin halkı fikri 1960'larda icat edildi." iddiasının doğru olmadığı, uluslararası düzeyde kabul gören kaynaklarda, milattan önce (MÖ) 1175 dolaylarında Kenan Diyarı'nın güneyine yerleşen ve bir Ege halkı olduğu düşünülen Filistlilerin, (Philistines) 5 şehir devletinden oluşan bir konfederasyon (Pentapolis) kurduğunun belirtildiği ifade edildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılacak parti sayısını 36 olarak açıkladı ancak Resmi Gazete'de 35 olarak yayımlandı" iddiasının doğru olmadığı, YSK'nin 2024/1 nolu kararının illerin en az yarısında oy verme günü olan 31 Mart 2024 tarihinden en az altı ay öncesi olan 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla teşkilat kurmuş ve ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış olan siyasi partilerin seçime katılma yeterliliğine ilişkin olduğu, bu karar kapsamında 36 partinin seçime katılımının uygunluğunun ifade edildiği belirtildi.

YSK'nin 2024/4 nolu kararının, son milletvekili genel ve ara seçiminde kendi listesinden seçilmiş en az bir milletvekiline sahip olan veya 298 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendi gereğince, YSK'nin (a) bendine göre tespit ve ilan edilen siyasi partilerden o il ve ilçede teşkilatı bulunanların, il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurabileceklerine ilişkin bir karar olduğu, bu karar kapsamında 35 partinin il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurabileceği vurgulandı.

"Asılsız iddialar güncelmiş gibi servis edilmektedir"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberlere konu olan, "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nin korusuna kıyılıyor" iddiasının doğru olmadığı, lise arazisinde başlanan 4 derslikli anaokulu projesinin İzmir'in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alındığı kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye, ABD'nin baskısına boyun eğerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri'yi sınır dışı etti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"İddiaya konu haberlerin, 2015 yılında İsrail medyasında yer alan asılsız iddialardan alıntı yapılarak hazırlandığı tespit edilmiştir. İsrail propaganda kampanyasının ürünü olan 2015 tarihli haberlerden alınan bu asılsız iddialar, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla güncelmiş gibi servis edilmektedir. Geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen, 'Türkiye Hamas yöneticilerini sınır dışı ediyor' iddiaları da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Salih el-Aruri, 2 Ocak'ta, Beyrut'ta Hizbullah'ın kontrolünde bulunan Maşrafiye bölgesine yönelik İsrail insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybetmiştir."

"Mayın avlama gemileri"ne ilişkin iddia

Bültende, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışmasının bulunmadığı vurgulandı.

Bazı medya organlarında yer alan, "Aynı çete iki kere çökertilmiş" iddiasının doğru olmadığı, bahse konu operasyonlarda çökertilen organize suç örgütlerinin iki farklı suç örgütü olduğu ifade edildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal 'savaş' olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır. 1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi'ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye, Karadeniz'de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir."

Bültende, Hamas tarafından esir alınan ve İsrail ile yapılan esir takasında serbest bırakılan Fransız İsrailli Mia Shem'in teyzesinin medya kuruluşlarına yaptığı bir açıklamada ileri sürdüğü, "Yaralı elini bir veteriner ameliyat etmiş" iddiasının doğru olmadığının ortaya çıktığı, mikrocerrahi ve el cerrahisi alanında uzman dünyaca ünlü cerrah Christophe Oberlin'in, rehinenin tedavisinde en son cerrahi tekniklerden faydalanıldığını belirttiği kaydedildi.