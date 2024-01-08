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Gündem
TRT Haber 08.01.2024 15:29

CHP'de gözler 10 Ocak'a çevrildi

CHP'de şu ana kadar 7'si büyükşehir olmak üzere 353 seçim çevresinde belediye başkan adayları açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemek için oluşturulan heyet de çalışmalarını tamamladı. Heyetin hazırladığı rapor, çarşamba günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında ele alınacak.

CHP'de gözler 10 Ocak'a çevrildi

CHP'de aday belirleme çalışmaları sürüyor.

Parti Meclisi 2 kez aday belirleme gündemiyle toplandı. İstanbul ve Ankara dahil 7'si büyükşehir, 353 seçim çevresinde adaylar açıklandı.

Gözler, çarşamba günü 200'e yakın belediye başkan adayının belirleneceği 3'üncü toplantıda.

İzmir adayı merak konusu

Diğer büyükşehirler için CHP'li kurmayların saha çalışmaları sürüyor. Bunlar arasında en dikkati çekeni İzmir adayı olacak.

İzmir için Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden bir heyet oluşturulmuştu.

Heyet, aday adaylarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Şehir merkezinde ve ilçelerde anketlerle kamuoyu yoklaması yapıldı. Rapor haline getirilen çalışmaların parti meclisi toplantısında ele alınması bekleniyor.

İzmir adayının açıklanması ocak ayı sonuna kalabilir

Parti kaynaklarına göre, İzmir için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da devrede.

İddialara göre İmamoğlu, adayın belirlenmesinde söz sahibi olmak istiyor. Bu durum ise "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun aklındaki isimler farklı olabilir, bir çatışma durumu yaşanabilir" yorumlarına sebep oluyor.

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanmasının ocak ayı sonuna bırakılacağı da konuşuluyor.

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