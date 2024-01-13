İletişim Başkanlığı: Cizre Devlet Hastanesi ve morgu sivillere kapatıldı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan iddiaları tek tek değerlendiriyor. Gerçek dışı paylaşımlar kanıtlarıyla çürütülmeye devam ediyor.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek, " 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

"İddiaların sahipleri, terör örgütüne sempati duyanlardır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" ifadelerini kullandı.