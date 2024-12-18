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Gündem
TRT Haber 18.12.2024 23:03

İletişim Başkanlığı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi" haberlerinin çarpıtıldığını, tahliye edilen 6 sanığın saldırının faili olmadığı belirtildi.

İletişim Başkanlığı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi" haberlerinin çarpıtıldığını vurguladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

 

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