İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 10 Kasım mesajı yayımladı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Milli Mücadele'nin Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."