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Gündem
TRT Haber 10.11.2023 09:42

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vefatının 85'inci yılı nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 10 Kasım mesajı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 10 Kasım mesajı yayımladı. 

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Milli Mücadele'nin Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."

 

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