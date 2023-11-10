İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 10 Kasım mesajı yayımladı.
Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Milli Mücadele'nin Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."
Millî Mücadele'nin Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yâd ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 10, 2023