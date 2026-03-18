Gündem
AA 18.03.2026 11:10

İletişim Başkanı Duran'dan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

İletişim Başkanı Duran, "Bizler, ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için aynı şuur ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Duran'dan Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, milletin her zaman ve her koşulda bağımsızlığı için mücadele etme azminin, fedakarlığının ve vatan sevgisinin yaşayan bir simgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizler, ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için aynı şuur ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de vatan için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümü kutlu olsun."

