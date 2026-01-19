Açık -1.8ºC Ankara
Gündem
AA 19.01.2026 21:07

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, Türkiye'nin küresel krizlerin ortasında istikrarın, dayanıklılığın ve vicdanlı siyasetin merkezi haline geldiğini yansıtmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin hem iç hem de dış politikada kararlı, ilkeli ve insani duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, Türkiye'nin küresel krizlerin ortasında istikrarın, dayanıklılığın ve vicdanlı siyasetin merkezi haline geldiğini yansıtmaktadır. Türkiye bugün yalnızca kendi vatandaşlarına güven veren değil, aynı zamanda bölgesinde barışın, diplomasinin ve adaletin sesi olan bir ülke konumundadır. Bu tablo, güçlü liderliğin, devlet-millet bütünlüğünün ve stratejik vizyonun eseridir."

Türkiye'nin bölgesinde yaşanan krizlerde denge ve itidal ekseninde hareket eden ender aktörlerden biri olduğunu kaydeden Duran, şöyle devam etti:

"Bu durum sahada güçlü, masada ilkeli olmanın bir sonucudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşı, İran'daki gelişmeler ve Suriye meselesine ilişkin değerlendirmeleri, Türkiye'nin ilkeli diplomasi çizgisini sürdürdüğünü göstermektedir. Türkiye, her zaman barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur. 'Sorunların çözüm adresi müzakere masasıdır' ifadesi, Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü diyalog temelli dış politikanın özünü yansıtmaktadır. Bu duruş, Türkiye'yi bölgede güvenilir ve arabulucu bir aktör haline getirmiştir."

Duran, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının bir bölümüne de yer verdi.

Burhanettin Duran Cumhurbaşkanlığı Kabinesi İletişim Başkanlığı
