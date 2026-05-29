AA 29.05.2026 10:13

İletişim Başkanı Duran: İstanbul'un Fethi inancın ve azmin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Fatih Sultan Mehmet Han’ın liderliği, kararlılığı ve cesareti, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Duran, İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, İstanbul’un fethinin sadece bir şehrin kapılarının açılması anlamına gelmediğini vurgulayan Duran, bu zaferin inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe vurduğu eşsiz bir mühür olduğunu belirtti.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın genç yaşına rağmen sergilediği ileri görüşlülüğe ve güçlü devlet anlayışına dikkat çeken Duran, mesajında şunları kaydetti;

İstanbul’un Fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453’te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir hâline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışı, yalnızca kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da yön vermiştir.

"O ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur"

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir.

