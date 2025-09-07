İletişim Başkanı Duran "Filenin Sultanları"nı kutladı

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı.

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası’nda sergiledikleri eşsiz mücadele, bitmeyen azimleri ve yürekleriyle milletimizin gururu oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden, Dünya Şampiyonası’nda tarihimizde ilk kez final oynayarak dünya ikincisi olan #FileninSultanları'nı, teknik ekibini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları! Hepinizle gurur duyuyoruz."