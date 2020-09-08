Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan TRT'yi hedef gösteren Yunan ırkçı siteye tepki
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz." dedi.
Aşırı sağcı Yunan sitesi Tourkika Nea, TRT muhabiri ile bazı kamu çalışanlarının isimlerini yayımladı, kanuna aykırı iş yapıyorlarmış izlenimi vermeye çalıştı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden olaya tepki gösterdi.
TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan'ın tweetini alıntılayan Altun, "Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz." ifadelerini kullandı.
Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz. https://t.co/C7ui5lAk38— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 8, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 17:53
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