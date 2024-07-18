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Gündem
TRT Haber 18.07.2024 10:08

İletişim Başkanı Altun'dan TRT'ye tebrik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "65 ülkeden 240 üyesiyle dünyanın en büyük yayın teşkilatı olan Asya Pasifik Yayıncılar Birliği ABU’da Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber’i ve tüm TRT ailesini tebrik ediyorum" dedi.

Dünyanın en büyük yayın birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği'nde (ABU) TRT'nin etkinliği her geçen gün artıyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın geçtiğimiz kasım ayında oy birliğiyle başkanlığını devraldığı ABU'da Haber Grubu Başkanlığı’na da TRT Haber seçildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, TRT ailesini tebrik etti.

Altun, TRT Haber'in tweetini alıntıladığı paylaşımında şunları kaydetti;

65 ülkeden 240 üyesiyle dünyanın en büyük yayın teşkilatı olan Asya Pasifik Yayıncılar Birliği - ABU’da Haber Grubu Başkanlığına seçilen TRT Haber’i ve tüm TRT ailesini tebrik ediyorum.

“Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz iletişim seferberliğimiz adına çok kıymetli”

Geçtiğimiz kasım ayında TRT’nin ABU Başkanlığını ülkemize getirmesinin ardından bugün elde ettiğimiz bu kazanımla da Birlik içinde daha aktif çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz iletişim seferberliğimiz adına çok kıymetli bulduğum bu gelişmenin ülkemiz, TRT’miz ve ABU için hayırlı olmasını diliyorum. 

ABU, 3,5 milyar insana ulaşıyor

65 ülkeden 240 üyesi bulunan Asya Pasifik Yayıncılar Birliği, dünya genelinde 3,5 milyar insana ulaşıyor. ABU’nun bir sonraki Genel Kurul’u TRT’nin ev sahipliğinde ekim ayında İstanbul’da yapılacak.

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